Dólar fecha o dia a R$ 5,86, maior valor desde maio de 2020

O dólar encerrou esta sexta-feira (1º) em alta, avançando 1,53%, terminando o dia cotado a R$ 5,8698, maior valor desde 13 de maio de 2020, quando a moeda norte-americana alcançou seu maior nível nominal histórico, de R$ 5,9007.

A valorização do dólar ocorre em meio a uma junção de fatores, tanto externos quanto internos, como a proximidade das eleições americanas e o temor com a questão fiscal do Brasil, ocorrido devido ruídos de que o governo não irá fazer mudanças estruturais em seus gastos e falta de sinalização do executivo federal quando tais medidas serão anunciadas.

Com isso, a moeda encerra alta de 2,90% frente ao real na semana, emplacando ao real o ‘título’ de pior moeda entre as 33 mais líquidas nesta sexta-feira.

