Dólar registra nova queda e fecha o dia a R$ 5,91

O dólar encerrou esta segunda-feira (27) em sua 6ª queda consecutiva, com a moeda norte-americana cotada a R$ 5,91, o menor patamar desde novembro do ano passado, após reação do mercado a ações de Donald Trump.

O mercado reagiu em resposta à indicação de que as políticas tarifárias do novo presidente dos EUA não sejam tão duras quanto o esperado, após um acordo com a Colômbia sobre os voos de deportação.

Além disso, os investidores seguem na expectativa pelas novas decisões de juros do Banco Central do Brasil (BC) e do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que devem ser divulgadas ainda nesta quarta-feira (29).

Dentro da economia brasileira, o Comitê de Política Monetária (Copom) já sinalizou que deve voltar a aumentar a taxa básica de juros (Selic) em 1 ponto percentual, o que eleva os juros a 13,25% ao ano no Brasil.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, operava em alta durante a última hora do pregão.

