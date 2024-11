Governo diminui o imposto de importação de medicamentos para câncer de próstata

O governo federal, por meio do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex), decidiu zerar nesta segunda-feira (11/11) o imposto de importação de 13 produtos de vários setores, entre eles medicamentos utilizados no tratamento de alguns tipos de câncer, incluindo o de próstata.

Além dos medicamentos, a redução nos impostos também alcançou insumos usados na produção de luvas médicas, pás eólicas, pneus e defensivos agrícolas, além de lentes de contato hidrogel e filmes utilizados em radiografias, entre outros.

Com isso, as tarifas de importação desses itens, que variava entre 3,6% a 18%, agora foram reduzidas a 0%.

O anúncio acontece em meio à campanha Novembro Azul, de conscientização da população sobre doenças que atingem a saúde masculina, em especial o câncer de próstata.

