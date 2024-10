Haddad diz que entende "inquietação" do mercado sobre cortes de gastos do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (30) que a equipe econômica apresentará propostas de cortes de gastos obrigatórios para manter o arcabouço fiscal operante, mas que entende a "inquietação" do mercado sobre o chamado "risco fiscal".

"Até entendo a inquietação, mas é que tem gente especulando em torno de coisas. De repente, assim o jeito que eu falo. Têm coisas absurdas assim que as pessoas falam no jorna [...]. O meu trabalho é tentar entregar a melhor redação possível para que haja a compreensão do Congresso da situação do mundo, e do Brasil", declarou o ministro.

Haddad não antecipou quais serão as medidas, mas apontou que elas não poderão ser apresentadas nas próximas semanas por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Na terça-feira (29), a equipe econômica se reuniu por horas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para dar início debates mais profundos sobre o corte de gastos. Segundo o ministro, houve uma "convergência importante" com a Casa Civil sobre quais medidas seriam adotadas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também