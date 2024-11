Índices de famílias endividadas diminui na Capital

Em outubro, o índice de famílias endividadas em Campo Grande foi de 65,3%, percentual 1,6 menor que o registrado em setembro, quando o endividamento chegou a 66,9%, conforme Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“Outro indicador importante foi a redução do índice de famílias com contas em atraso, que passou de 30,2% e 28,9% e pode indicar que as pessoas estão organizando os compromissos para o fim de ano”, avalia a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

O endividamento são as contas parceladas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros. Já a inadimplência é o não pagamento dessas contas.

Quanto ao principal meio de endividamento, o cartão de crédito aparece com 73%, seguido dos carnês, 19%, financiamento de casa (10,3%) e de carro (7%).

