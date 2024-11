Pé-de-Meia: Nova parcela começou a ser paga nesta segunda

O MEC (Ministério da Educação) começou a pagar nesta segunda-feira (25), nova parcela do Pé-de-Meia para todos os públicos do programa. O benefício será repassado até 2 de dezembro, conforme o mês de nascimento dos estudantes:



Mês de nascimento

Data de recebimento da parcela

Janeiro e fevereiro - 25/11

Março e abril - 26/11

Maio e junho - 27/11

Julho e agosto - 28/11

Setembro e outubro - 29/11

Novembro e dezembro - 2/12

Os novos participantes do programa são os alunos do ensino médio público regular e da educação de jovens e adultos (EJA) cuja família tenha se inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 15 de junho de 2024 e possua renda per capita de até meio salário mínimo.

Em 2024, eles contarão com até cinco depósitos. OIncentivo-Enemeo Incentivo-Conclusãoserão repassados, entre 20 e 27 de fevereiro de 2025, para os estudantes que forem aprovados no ano letivo e participarem dos dois dias da prova.

