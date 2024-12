Primeira parcela do 13º e Black Friday resultam em novo recorde de operações PIX

Com o dia 29 de novembro marcando o último dia para o pagamento da 1ª parcela do 13º salário e a Black Friday - data marcada por mega promoções em comércios do mundo inteiro -, o Banco Central (BC) registrou um novo recorde de transações em um único dia.

Segundo a autarquia, foram registradas 239,9 milhões de transações financeiras em um único dia, com um movimento de R$ 130 bilhões. O recorde anterior foi de 6 de setembro deste ano, com 227,4 milhões de transações.

Em nota sobre o acontecido, o BC ressaltou a importância do PIX para a economia brasileira como uma toda.

"Os números são mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", disse o banco.

