Diretoras do LabClin sÃ£o convidadas do SaÃºde e Bem-Estar desta sexta-feira

Responsáveis pelo LabClin, as diretoras técnica e financeira, Camilla e Larissa Muzzi Grinfelder e a advogada Milena Muzzi Grinfelder participam nesta sexta-feira (30) do quadro Saúde e Bem-Estar com Dr. Placido Menezes.

Diretoras do laboratório comentam sobre a humanização no atendimento ambulatorial, explicando a importância do atendimento acolhedor.

Elas também abordarão assuntos acerca de exames, principalmente para Covid-19 e suas particularidades e respondem perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

