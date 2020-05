Entrevista ao vivo com o defensor público-geral será às 17h30

A entrevista com o defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, Fábio Rogério Rombi da Silva, ao vivo no JD1 Notícias, será nesta quinta-feira (21), às 17h30.

A mesma entrevista seria realizada na quarta-feira (20), porém, um imprevisto fez com que o bate papo com o defensor público fosse adiada para esta quinta.

Ações da defensoria em meio à pandemia estarão na pauta, além de esclarecimento de dúvidas dos internautas, em tempo real. Você pode acompanhar a entrevista que será transmitida na página do JD1 Notícias, no Facebook.

Clique aqui , curta a página e fique atento ao horário da entrevista.

