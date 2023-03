JD1TV: HÃ©lio Peluffo fala sobre planos da Secretaria de Infraestrutura

A edição do JD1 Entrevista desta terça-feira (14), recebeu o secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul), Hélio Peluffo, o qual comentou sobre a nova pasta que assumiu no Governo.

Citando os principais desafios da nova gestão, o ex-prefeito de Ponta Porã encara o novo desafio como uma oportunidade para cuidar de todos os municípios de MS. "Quando se trata do Estado, a política é macro, tendo em vista que agora vamos cuidar e trabalhar por 79 municípios. Temos mais de 70 reivindicações, ajustes, e é importante ouvir a todos os prefeitos, para um Mato Grosso do Sul melhor", salientou Peluffo.

O atual secretário de Infraestrutura do Estado também citou sobre os planos para os próximos anos, como a manutenção de estradas estaduais, e outros assuntos. Confira:

