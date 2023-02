JD1TV: Comandante-geral da PM destaca "integração" para fortalecer segurança

O comandante-geral, da Polícia Militar de MS, o coronel Renato dos Anjos Garnes destacou em entrevista ao JD1TV, a otimização dos recursos humanos e equipamento para a segurança e o fortalecimento das unidades operacionais de fronteira, divisas e bairros populosos.

Coronel Renato também falou sobre integração entre as polícias Militar e Civil, valorização do policial e efetivo ampliado com a convocação dos canditados do concurso público do Estado. Assista:

