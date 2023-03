JD1TV: Vander diz que duplicaÃ§Ã£o da BR-262 terÃ¡ desfecho esse ano

O JD1 Entrevista desta sexta-feira (31) recebeu o deputado federal Vander Loubet (PT). Na ocasião, o líder da bancada em Brasília afirmou que a duplicação da BR-262 terá desfecho ainda esse ano.

Vander ainda falou sobre suas expectativas para o seu 6° mandato no Congresso Nacional, sobre políticia regional e nacional. Confira a entrevista completa abaixo:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também