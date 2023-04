Protagonistas: Soraya Thronicke

O Protagonistas desta segunda-feira (3) recebeu a Senadora da República eleita pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke, ela que é advogada e foi candidata a presidência da república no ano passado, contou ao JD1 que "anda de cabeça erguida pelo MS", ela ainda falou sobre futuro político e alianças partidárias.

Confira a entrevista completa abaixo:

