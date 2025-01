JD1TV: Gerson expõe pautas que devem nortear Assembleia em 2025

Em entrevista ao JD1, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual, Gerson Claro (PP), falou sobre os projetos que devem ser destaque em votações neste ano, planos do partido para as eleições de 2026 e avanços na Casa de Leis.

Gerson adiantou que os deputados devem votar a lei sobre pesca e turismo, acordos tributários e a instalação de uma legislação que abra a possibilidade de fazer terceirizações, principalmente na área da saúde.



Sobre a possibilidade do Senado para 2026, Gerson Claro fala que o plano não será individual e sim uma construção. “Se for importante para o Mato Grosso do Sul, para o nosso partido, nós vamos estar trabalhando e quem sabe seja uma oportunidade[...] Eu sou mais uma peça dentro desse tabuleiro”. O deputado falou ainda das obras do estacionamento e do refeitório da Assembleia Legislativa e avaliou a gestão do Governo Lula.

Assista:

