JD1TV: Superintendente da PRF destaca eficácia no combate ao tráfico de drogas em MS

O ano de 2024 foi de trabalhos na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul. Por isso, o JD1 Retrospectiva recebeu o superintendente da PRF no Estado, João Paulo Bueno, nesta quarta-feira (04).

Uma das principais iniciativas da PRF foi o reforço na frota de viaturas, com a chegada de 38 novos veículos que já estão sendo utilizados nas operações de patrulhamento das rodovias.

O superintendente destacou que o aumento da infraestrutura tem sido fundamental para garantir maior segurança e eficiência nas operações da corporação.

Além disso, o Estado se beneficia de uma parceria importante com forças de segurança estaduais e federais. A FICO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), criada há dois anos, reúne agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Departamento Penitenciário e outras agências.

Também em 2024, a PRF apreendeu até o momento cerca de 12 toneladas de cocaína, embora inferior ao recorde de 15 toneladas registrado em 2023, ainda é considerado um marco para a corporação.

Assista:

