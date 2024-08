"Precisamos dar alternativas de transportes para a população", diz Ubirajara

Encerrando as sabatinas do JD1 com os candidatos à prefeitura de Campo Grande, o advogado Ubirajara Martins (Democracia Cristã) falou sobre seu plano de governo na tarde desta sexta-feira (16), durante entrevista.

Um dos destaques de seus projetos é referente ao meio de transporte da Capital. "Transporte é um grande problema em Campo Grande. São ônibus lotados, sem ar-condicionado e com tarifa cara. Eu quero fazer corredores de vans para a Cidade. É um transporte alternativo, que já é utilizado em vários lugares e aqui na Capital não tem. Nós precisamos dar alternativas para a população. Temos estrutura para trazer esse transporte, basta executar. Mas para isso tem que ter condições financeiras, então é preciso enxugar a máquina pública para que a gente realmente possa fazer essas alterações. Mas que vou trazer as vans para Campo Grande, eu vou, se eleito", destacou ele.

Assista a entrevista na íntegra:

