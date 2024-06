Alemanha e Escócia abrem a fase de grupos da Eurocopa; veja onde assistir

O pós-feriado campo-grandense, datado nesta sexta-feira (14), também é o dia da abertura da Eurocopa, que tem como atual campeã a Seleção Italiana.

Esta edição será sediada pela Alemanha, que fará a estreia contra a Escócia, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), pelo Grupo A da competição. A partida será realizada na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na cidade alemã Munique. A partida será transmitida ao vivo pela Globo, Sportv e Globoplay.

O país sede foi eliminado das fases de grupos nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Já na última Eurocopa, realizada em 2021, a tetracampeã mundial caiu nas oitavas de final ao ser derrotada por 2 a 0 pela Inglaterra

Já a Escócia passou alguns anos longe de competições internacionais, mas tenta se firmar ao disputar a segunda Eurocopa em sequência. Em 2021, a equipe somou apenas um ponto, contra a Inglaterra, e foi derrotada pela República Tcheca e Croácia, sendo eliminada ainda na fase de grupos. Os escoceses disputarão apenas pela quarta vez a competição. A luta vai ser pela inédita classificação ao mata-mata da Euro.

A edição da Eurocopa também será especial para Toni Kroos, que, depois de se despedir do Real Madrid, fará o seu adeus pela Seleção Alemã antes de pendurar as chuteiras.

No grupo A ainda estão Hungria e Suíça, que estreiam no sábado (15), às 09h (horário de Mato Grosso do Sul), na cidade de Colônia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também