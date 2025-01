Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025 será lançado em evento na próxima semana

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 terá seu lançamento oficial na próxima terça-feira (14), às 9h, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o evento será aberto ao público e contará com a apresentação de diversas novidades para a temporada.

Entre os destaques da cerimônia está o lançamento do mascote oficial do campeonato. Além disso, serão divulgados o regulamento e a tabela de jogos da competição, que terá início no dia 18 de janeiro e encerramento previsto para 6 de abril.

Na primeira fase, os dez times participantes se enfrentarão em turno único, totalizando nove rodadas. Os dois melhores colocados avançam diretamente para as semifinais, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B.

A segunda fase será definida por confrontos eliminatórios de ida e volta, com o terceiro colocado enfrentando o sexto e o quarto jogando contra o quinto.

Os vencedores dessas partidas se juntarão aos dois melhores da primeira fase na semifinal, que também será disputada em jogos de ida e volta. A grande final seguirá o mesmo modelo.

Ao todo, o campeonato terá 55 partidas, prometendo ser uma das edições mais competitivas dos últimos anos.

