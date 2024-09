Com brasileiras na lista, France Football anuncia indicadas à Bola de Ouro feminina

O Brasil tem duas indicações à Bola de Ouro no futebol feminino. A atacante Gabi Portilho, do Corinthians, a zagueira Tarciane, do Houston Dash, dos Estados Unidos.

As duas brasileiras estão entre as 30 concorrentes a melhor jogadora do mundo. Além de Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira feminina, que foi indicado para Técnico(a) do Ano do futebol feminino.

A premiação da Bola de Ouro é promovida pela France Football e elege os melhores o mundo em 10 categorias. Entre as premiações estão o melhor jogador do mundo e a melhor jogadora de mundo. A revista faz duas listas de 30 finalistas, uma para o masculino e outra para o feminino, e submete a jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa.

Na edição de 2023, as honrarias ficaram com Lionel Messi, que faturou pela oitava vez, e com a espanhola Aitana Bonmatí. Em 2024, as novidades na premiação são as categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

O jogador e a jogadora mais bem avaliados levam a Bola de Ouro. As outras categorias seguem o mesmo processo, porém com menos indicados. A cerimônia será realizada no dia 28 de outubro.

Criada em 2018, a Bola de Ouro do futebol feminino só tinha tido duas outras brasileiras indicadas nas edições anteriores, mas nenhuma delas terminou entre as três finalistas. Marta foi quem chegou mais perto como a quarta mais votada em 2018, e apareceu entre as indicadas também em 2019, ficando em 16º lugar. No ano passado, Debinha esteve entre as 30 concorrentes, e terminou em 28º lugar.

Veja as indicadas à Bola de Ouro feminina:

Ada Hegerberg (Lyon)

Alexia Putellas (Barcelona)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

GABI PORTILHO (Corinthians)

Giulia Gwinn (Bayern de Munique)

Ewa Pajor (Barcelona)

Glodis Viggosdottir (Bayern de Munique)

Grace Geyoro (PSG)

Khadija Shaw (Manchester City)

Lauren Hamp (Manchester City)

Lauren James (Chelsea)

Lea Schüller (Bayern de Munique)

Lindsey Horan (Lyon)

Lucy Bronze (Chelsea)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Manuela Giugliano (Roma)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Mariona Caldentey (Barcelona)

Mayra Ramírez (Chelsea)

Patri Guijarro (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Sophia Smith(Portland Thorns)

Sjoeke Nüsken (Chelsea)

Tabitha Chawinga (Lyon)

TARCIANE (Houston Dash)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Veja os concorrentes a Técnico(a) do Ano:

ARTHUR ELIAS (seleção do Brasil)

Emma Hayes (seleção dos EUA)

Filipa Patão (Benfica)

Jonatan Giráldez (Barcelona)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Sonia Bompastor (Chelsea)

Veja os concorrentes a Clube do Ano no futebol feminino:

Barcelona (ESP)

Chelsea (ING)

Gotham FC (EUA)

Lyon (FRA)

PSG (FRA)

Veja os prêmios que serão distribuídos na cerimônia:

Bola de Ouro (masculino), para o melhor jogador da temporada

Bola de Ouro (feminino), para a melhor jogadora da temporada

Clube do Ano (masculino), para o melhor time da temporada

Clube do Ano (feminino), para a melhor equipe da temporada

Troféu Kopa, para o melhor jovem da temporada (veja indicados)

Troféu Yashin, para o melhor goleiro da temporada (veja indicados)

Troféu Gerd Müller, para o artilheiro da temporada

Prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais

Técnico do Ano (masculino), para o melhor treinador da temporada (veja indicados)

Técnico(a) do Ano (feminino), para o(a) melhor treinador(a) da temporada

