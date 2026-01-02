Menu
Copinha começa nesta sexta e clubes de MS estreiam no final de semana

CEN joga em Assis e estreia neste sábado, enquanto o Azulão do Vale joga domingo em Embu das Artes

02 janeiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius
Ivinhema e Naviraiense representam o Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo 2026Ivinhema e Naviraiense representam o Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo 2026   (Instagram/@clavaphotos)

A Copa São Paulo de Futebol de Juniores, principal competição da categoria de base no país, começa nesta sexta-feira, dia 2, com diversos jogos. Dois clubes de Mato Grosso do Sul estarão participando do torneio.

O Naviraiense, vice-campeão estadual Sub-20, e o Ivinhema, terceiro colocado na mesma competição. Eles são os únicos representantes do estado e estreiam neste final de semana.

O Naviraiense é um dos 23 estreantes da Copinha e está no Grupo 7, sediado na cidade de Assis, com os jogos marcados para o Estádio Municipal Antônio Viana dos Santos (Tonicão). A estreia do CEN acontece neste sábado (3), às 17h45 (MS) contra o CA Assisense-SP. Depois, o Jacaré do Conesul joga contra Athletic Club-MG na terça-feira (6) e fecha a primeira fase contra o Guarani-SP na sexta (9).

Já o Ivinhema, terceiro colocado no Estadual Sub-20, está no Grupo 26, em Embu das Artes, cidade da Grande São Paulo, e a estreia será no domingo (4), às 12h (MS), contra o Referência-SP, time da casa, no Estádio Municipal Hermínio Espósito. A primeira fase segue na quarta-feira (7) contra o Real-RS e termina no sábado (10) contra o Ituano-SP.

Assim como nas últimas edições da Copa SP, as equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, classificando as duas mais bem posicionadas às fases eliminatórias, disputadas em jogo único até a final. Em caso de empate nestes confrontos diretos, a decisão da vaga se dará sempre em disputas de pênaltis. Todas as 255 partidas da Copinha serão transmitidas ao vivo pelos canais Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão.

A final, marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, acontece no Estádio do Pacaembu.

