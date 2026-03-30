Ancelotti confirma Danilo como nome certo na lista final para Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti confirmou durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, dia 30, que o zagueiro Danilo é um dos nomes certos na lista final do elenco que disputará a Copa do Mundo, marcada para junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O treinador destacou o caráter, a personalidade e a versatilidade do atleta do Flamengo. A lista final será divulgada em 18 de maio pela Confederação Brasileira de Futebol.

"Danilo é um jogador muito importante. Não só no campo, mas também fora. Danilo é seguro de estar na lista final (para a Copa do Mundo) porque eu gosto dele como caráter, como personalidade, como jogador. Pode fazer todas as posições atrás. Então, entre os nove defensores, vai estar o Danilo".

Danilo vai para sua terceira Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Ele foi convocado por Tite para os dois últimos Mundiais, em 2018 e 2022.

Ancelotti afirmou que a lista final para o Mundial já está bem definida. A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho contra Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Nesta terça-feira, dia 31, o Brasil encara a Croácia em amistoso o preparatório para a Copa do Mundo.

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