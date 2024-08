Paris 2024 foram as últimas Olimpíadas de Simone Biles, revela Rebeca Andrade

Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil e campeã do solo nos Jogos Olímpicos Paris 2024, fez uma revelação durante a visita da equipe de ginástica artística à Casa Brasil, sede do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na capital francesa.

Segundo ela, Simone Biles garantiu que estas foram as suas últimas Olimpíadas. A norte-americana, considerada a maior ginasta de todos os tempos, dona de sete medalhas de ouro em três edições dos Jogos, não está cogitando participar da edição de 2028, que será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Estávamos ali conversando eu, ela e a Flávia muito tranquilas e ela perguntou se a gente ia continuar treinando depois de Paris. Eu falei que não sabia e perguntei se ela iria continuar. Aí ela disse: 'Não, pra mim já deu.' Aí eu falei: 'Não, a ginástica precisa de você, a gente precisa de você." Aí ela foi, tirou a coroa e colocou na minha cabeça".

A fala de Rebeca explicou o vídeo em que Biles faz gestos como se tivesse tirando uma coroa e passando para a brasileira. "É sensacional, a gente torce muito uma pela outra".

Simone Biles

Nascida em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, em 14 de março de 1997, Simone Biles começou sua trajetória na ginástica com apenas seis anos de idade.

Muito jovem para se classificar para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, Biles alcançou a fama em 2013. Com apenas 16 anos, ela conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato da Antuérpia, incluindo o título geral.

Nesse campeonato, ela apresentou ao mundo um movimento inovador no solo , o ‘Biles’, um duplo mortal com meia torção, que agora está consolidado na história da ginástica.

Com quatro ouros no Campeonato Mundial em 2014 e outros quatro em 2015, a norte-americana já era uma potência formidável rumo aos seus primeiros Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro.

Na edição de 2016, Biles garantiu o ouro nas provas de solo, equipe, salto e all-around, além de conquistar o bronze na trave de equilíbrio.

A americana continuou dominando a ginástica. E nos Jogos de Tóquio 2020 as expectativas aumentaram. Biles acrescentou mais duas medalhas à sua contagem olímpica, chegando a sete. No entanto, ela ganhou as manchetes ao se retirar da maioria das provas, alegando problemas de saúde mental.

Desde então, ela se tornou uma grande defensora da saúde mental. Após um hiato significativo depois de Tóquio, onde ela se casou com o jogador de futebol americano, Jonathan Owens, a ginasta retornou às competições no US Classic, em Chicago, onde venceu o individual geral.

