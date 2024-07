Rumo ao tri! Atletas de MS disputam no Mundial de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro

Neste fim de semana, Mato Grosso do Sul desembarca no Rio de Janeiro para o Mundial de Jiu-Jitsu e o Grand Slam Rio. Com mais de 100 pessoas, entre atletas, técnicos e responsáveis, a delegação estadual é a atual bicampeã mundial e vai em busca do tricampeonato.

A delegação é formada por atletas de 6 a 47 anos, dos municípios de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Dourados, Bonito, Ponta Porã, Ivinhema, jardim, Corumbá e Ladário. As mulheres representam quase 50% do elenco.

No formato de eliminatória simples, sem chances de repescagem, o Grand Slam começou nessa sexta-feira (19), na arena Carioca 1 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e segue até domingo (21).

Foram disputadas, ontem, as categorias infantil e faixas azul, hoje (20), serão todos os atletas da roxa, marrom e preta, na divisão master (+ 30 anos) e no domingo (21), as categorias de faixa roxa, marrom e preta adulto (18 a 29 anos).

A equipe de MS busca o tri na disputa com quimono e o bicampeonato no sem quimono.

Com informações do ge

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também