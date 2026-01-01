Menu
Menu Busca quinta, 01 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Esportes

Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro

Flamengo e Corinthians disputam o título que abre a temporada de 2026

01 janeiro 2026 - 09h33Luiz Vinicius
Estádio em BrasíliaEstádio em Brasília   (Reprodução CBF/Arena BSB)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira (31), via rede social, que a Supercopa Rei de 2026 ocorrerá no dia 1° de fevereiro, em Brasília.

A entidade confirmou a cidade novamente como palco da primeira grande decisão da temporada de 2026. A disputa ocorre em jogo único na Arena BRB Mané Garrincha, no centro da capital federal.

A partida será entre Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro de 2025, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, neste ano. A partida abre a temporada de bola de 2026. Ainda segundo a CBF, o estádio estará dividido 50% para cada torcida.

Inicialmente, o confronto estava previsto para 24 de janeiro.

Geralmente, a Supercopa Rei é disputada em estádios de campo neutro na tentativa de garantir a imparcialidade.

Últimos campeões - O Rubro-Negro é o atual campeão da competição. No início de 2025, a equipe dirigida por Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1.

Os campeões anteriores foram São Paulo, em 2024; Palmeiras, 2023; e Atlético Mineiro (2022). O Flamengo ainda foi campeão em 2020 e 2021.

Supercopa Rei - Não disputada entre 1992 e 2019, a Supercopa do Brasil foi reativada pela CBF em 2020.

Em 2024, a CBF rebatizou a competição para Supercopa Rei em homenagem a Pelé, o Rei do Futebol, falecido em dezembro de 2022.

A ideia é que o troféu represente a coroa do futebol nacional, sendo disputado pelos dois clubes que dominaram o cenário futebolístico no ano anterior.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Muse Gisachew foi o grande vencedor
Esportes
Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre
São Silvestre chegou na sua centésima edição
Esportes
VÍDEO: Com direito a campo-grandenses, São Silvestre chega a centésima edição
Brasileira fez boa temporada
Esportes
Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
São Silvestre tem participação recorde de mulheres
Esportes
São Silvestre 2025 tem número recorde de participação de mulheres
Ilustrativa
Esportes
VÍDEO: Federação faz balanço de 2025 e destaca reconstrução do futebol sul-mato-grossense
O jogo aconteceu na noite desta sexta
Esportes
Marrocos empata com Mali pela Copa Africana de Nações
Foto: Reuters/Ricardo Moraes
Esportes
Ranking da CBF mantém Flamengo no topo
Em 2025, Marta também voltou a figurar entre as indicadas à Bola de Ouro, da revista France Football
Esportes
Marta e Gabi Zanotti disputam prêmio Rainha da América
O jogador recebeu a indicação
Esportes
Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América
Memphis Depay pelo Corinthians
Esportes
Memphis desabafa após título da Copa do Brasil e cobra mudanças no Corinthians

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa