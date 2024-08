Tite sofre arritmia após jogo do Flamengo e está internado no Rio de Janeiro

O técnico do Flamengo, Tite, passou mal por causa da altitude da Bolívia após a classificação do Flamengo na Libertadores.

O time jogou em La Paz, que fica a 3.600 metros acima do nível do mar. Tite precisou ser atendido pelos médicos do clube e foi levado a um hospital depois de a delegação desembarcar no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (23). Ele segue internado.

O clube informou que Tite sofreu "elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude". Ele passou por exames em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, que detectaram "Fibrilação Atrial".

"O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos", comunicou o Flamengo em nota.

A delegação do Flamengo desembarcou no saguão do aeroporto internacional do Rio de Janeiro por volta de 6h30 desta sexta. Tite desceu do avião sem nenhum sinal de mal-estar. Ele saiu ao lado do filho e auxiliar, Matheus Bachi, e os dois pegaram um carro para deixar o aeroporto.

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bolívar na noite de quinta-feira (22). Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, o time de Tite avançou às quartas de final, onde enfrentará o Peñarol.

Leia a nota do clube:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro.

Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro.

Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.

Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também