Financial Lançamento
Esportes

VÍDEO: Com direito a campo-grandenses, São Silvestre chega a centésima edição

Neste ano, 55 mil corredores, de 44 países, se inscreveram na competição

31 dezembro 2025 - 08h22Luiz Vinicius
São Silvestre chegou na sua centésima ediçãoSão Silvestre chegou na sua centésima edição   (WhatsApp/JD1 Notícias)

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre chegou a sua centésima edição nesta quarta-feira, dia 31, e com direito a duas situações: quebra de recorde e campo-grandenses participando da competição.

Neste ano, 55 mil corredores, de 44 países, se inscreveram para participar da mais tradicional corrida de rua do Brasil, um recorde em sua história. Recorde também em participação de mulheres, que representam 47% do total dos inscritos.

A competição encerra o calendário esportivo no país.

A programação tem início às 7h25, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40, será a vez da Elite A e B feminina. Às 8h05 será a vez dos corredores da Elite A e B masculina, pessoas com deficiência e Pelotão Premium masculino e feminino. Em seguida, o pelotão geral. Todos os horários foram referentes ao de Brasília.

Desde 1991, o percurso da São Silvestre tem 15 quilômetros. Com pequenos ajustes ao longo deste tempo, atualmente o trajeto passa por pontos turísticos de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, número 2084, passando pela famosa subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, no número 900.

 

