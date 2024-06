Falaê CG: Você já viu disco voador? A galera respondeu!

Hoje (24) é o Dia Mundial do Disco Voador. Para muitos, a data não diz muita coisa, mas para os pesquisadores da área e interessados no assunto, é um marco na história. A data é referência para todos os ufólogos do planeta.

Mas será que o Campo-grandense acredita em disco voador? O JD1TV foi até o Centro da Capital para conferir se a galera já viu, ou conhece alguem que viu. Assista:

