Fim de semana tem Marina Sena, Danilo Gentili e Festival do Chamamé na Capital

Campo Grande está cheia de atrações neste fim de semana. Marina Sena se apresenta no Parque das Nações, com entrada gratuita. Tem também Festival do Chamamé, Danilo Gentili e Festival Internacional da Carne, show de João Bosco e Vinícius. Veja a agenda do JD1!

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - A programação do Quintal Sesc desta semana é voltada para celebrar a cultura japonesa. Vai ter chopp, comida, atrações musicais e recreação para as crianças. A partir das 17h, no estacionamento da Riachuelo do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Exposição Sofrência - Inspiradas na música sertaneja, a exposição apresenta a arte popular, através de pinturas que retratam cenas do cotidiano. São 72 obras, que retratam ambientes domésticos e ruas das cidades, numa narrativa entremeada por versos de grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraísa, e Cristiano Araújo. Das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Gloob Space Jump - Com 3 mil metros quadrados, este é o maior parque inflável da América Latina. A atração conta com paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula e espaço baby. Para os adultos, tem o Cantinho do Papai, com lounge, praça de alimentação e chopp. Das 10h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 49,90 pelo site.

Festival Internacional da Carne - O evento conta com mais de 30 estações de carne com diferentes tipos de cortes, preparados por assadores de renome regional, nacional e internacional. Com show da banda Naip e da dupla João Haroldo e Betinho. Será das 18h às 23h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada é gratuita.

Pantanal Fashion Week - Realizado pelo Colegiado de Moda Autoral de Mato Grosso do Sul, o evento promete muita moda autoral, multicultura, inovação e criatividade. A programação inclui desfiles, palestras, shows musicais, exposição fotográfica e muito mais. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

A Princesa Engasgada - Nesta peça teatral irônica, o Teatral Grupo de Risco conta a história de uma princesa que se engasga com uma espinha de peixe. O rei ordena que um médico seja encontrado e uma camponesa, cansada da violência doméstica, tenta se vingar ao dizer que o marido é um médico, embora só trate seus pacientes quando apanha. A partir das 19h15, na sede do Teatral Grupo de Risco. Entrada é gratuita.

Truques e Piadas Show - Samuel Isidoro e Everton Mago se unem neste show, que mistura humor inteligente com truques de mágica impressionantes. Às 20h, na sede do Fulano di Tal. Entrada: ingressos por R$ 17,50, pelo site.

Cerrado Alternativo - O projeto é coordenado pelo cantor e compositor Sem Fabios e pela produtora cultural Karla Velasco. Desta vez reúne as bandas campo-grandenses de música autoral Ovelhas Elétricas, Os Alquimistas, Peixes Entrópicos e Barata Branca. A partir das 21h, na Avenida José Nogueira Vieira, 1.303. Entrada: R$ 15.

TERENOS | 11ª Festa do Ovo

A festa tradicional do município celebra a comunidade nipônica, responsável pela segunda maior produção de ovos em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta, tem show de Evandro Campos e da dupla sertaneja Gilson e Junior. A partir das 19h, na Praça de Eventos. Entrada é gratuita.

NOVA ALVORADA DO SUL | Circo Astros

O Circo Astros já percorreu estados como Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e promete ao público espetáculos com acrobatas, palhaços, Globo da Morte e números com artistas de diversas partes do mundo. O evento vai acontecer de sexta à domingo. A partir das 20h30, na Av. Antônio Diniz Gonçalves, 1792. Entrada: a partir de R$ 10.

ANGÉLICA | Loubet e Danilo Dezotti – Feira Agro Angélica

A segunda edição da Feira Agro Angélica vai até 15 de setembro, contará com parque de diversões, praça de alimentação, fazendinha, expositores e shows gratuitos. Na sexta, vai ter show do cantor Loubet e de Danilo Dezotti. No Sindicato Rural de Angélica. A entrada é gratuita.

SÁBADO

Feira da Colônia Paraguaia - A feira conta com expositores de artesanato, brechó, trajes típicos paraguaios, além de espaço kids e comida típicas. As atrações musicais são Trio de Ouro, Heloá Nantes e convidados. Das 9h às 16h, na Rua Ana Luiza de Souza, 610. Entrada é gratuita.

Oficina de Pintura Livre - Os participantes produzirão pinturas e desenhos inspirados nas obras da exposição Sofrência, nesta oficina criativa para as famílias. Classificação livre. Será das 10h às 11h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de agosto, 453. Entrada é gratuita.

Festival Internacional da Carne - O evento conta com mais de 30 estações de carne com diferentes tipos de cortes, preparados por assadores de renome regional, nacional e internacional. Com show da banda Alzira’s e da dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio. Será das 16h às 23h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada é gratuita.

Mar Becker - Na abertura da livraria Hámor, uma roda de conversa com a autora Mar Becker sobre suas obras “Cova profunda é a boca das mulheres estranhas” e “Canção derruída”. Febraro de Oliveira e Rosana Zanelatto conduzirão esse bate-papo. A partir das 16h, na Rua 13 de junho, 1592. Entrada é gratuita.

O Pequeno Príncipe - A Cia. Teatro do Mundo apresenta este clássico espetáculo teatral, para toda a família. Às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Amai-vos - Peça teatral espírita promete um enredo surpreendente e repleto de ensinamentos espiritualistas, com uma viagem profunda através dos séculos, explorando temas como reencarnação, comunicação com os espíritos e o poder transformador do amor e do perdão. Será às 17h e 20h, no Teatro Allan Kardec, na Av. América, 653. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, no site.

Yoga para Todos - Aulão de yoga gratuito e aberto na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. A partir das 18h, no Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita, com inscrições pelo site.

Danilo Gentili - O humorista Danilo Gentili volta a Campo Grande, após 15 anos, com seu stand-up. Ele promete um show de humor irreverente e ácido, abordando bastidores da TV, experiências na pandemia, e polêmicas que marcaram sua carreira. Está marcado para às 21h, no Palácio Popular da Cultura, localizado no Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n. Entrada: ingressos a partir de R$ 180, pelo site.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A tradicional feira, que acontece todo 3º domingo do mês, tem artesanato, moda, gastronomia, antiguidades e atrações culturais. Nesta edição, a animação fica por conta da banda Muchileiros. Das 09h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, esquina com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Workshop Poesia e Rastro - A escritora Mar Becker ministra o workshop que promete levantar reflexões sobre os processos de escrita, a partilha íntima e o chamado à experimentação da poesia, com provocações sobre modos e procedimentos no escrever. A partir das 10h, na Rua 13 de junho, 1592. Entrada: R$ 90 no pix (11950604518), é necessário enviar o comprovante no Instagram @hamorlivraria; ou R$ 100 no site.

Festival Cultural do Chamamé - O CTG (Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha) promove o evento, com apresentações do Grupo Zíngaro, Danilo da Gaita e Grupo, Desidério Souza e Grupo Desparramo. Também será servido almoço, com costela no fogo de chão, a partir das 12h. Será das 11h às 19h, na Av. Heráclito Diniz de Figueiredo, 930. Entrada é gratuita para os shows; almoço por R$ 60, pelo Whatsapp (67) 99290-7049.

Festival Internacional da Carne - O evento conta com mais de 30 estações de carne com diferentes tipos de cortes, preparados por assadores de renome regional, nacional e internacional. Com show da banda João Bosco e Vinícius e do músico Chicão Castro. Das 11h às 18h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada é gratuita.

MS ao Vivo - A atração principal da noite é a estrela do pop Marina Sena. Quem abre as apresentações é a artista local Ariádne. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

