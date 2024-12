Final do Fesmorena, feiras e até ensaio de carnaval agitam o domingo na Capital

O domingo (22) também terá atrações culturais em Campo Grande, com destaque para a final do Fesmorena, mas também alguns eventos como a Catedral Erudita ao longo da manhã.

No período da tarde, as famílias ainda poderão aproveitar a Cidade do Natal, Feira Borogodó e até ensaio para o Carnaval no Ponto Bar,

Veja as principais atrações deste domingo na capital sul-mato-grossense:

Catedral Erudita - Sob regência de Marcelo Fernandes, a Camerata Madeiras Dedilhadas vai apresentar, no Catedral Erudita, peças de grandes compositores da música clássica, como Beethoven, Bach e Villa-Lobos. Na apresentação dos grupos vocais, estão músicas especiais de Natal, entre outras.

Horário: 10h

Local: Igreja Batista - Av Bom Pastor, 268 - Vilas Boas

Entrada: gratuita

Grande final do 9º Fesmorena - Neste domingo, o Teatro Dom Bosco recebe a grande final do 9º Fesmorena, festival de música autoral que reúne jovens talentos de Mato Grosso do Sul, com idades entre 10 e 17 anos. O evento contará com apresentações de 15 finalistas e o show “Fundição”, com artistas consagrados como Filho dos Livres, O Bando do Velho Jack, Chicão Castro e Dora Sanches.

Horário: 17h30

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/9-fesmorena-festival-de-musica-autoral/2773894?referrer=www.google.com

Feira Borogodó – Edição Especial de Natal - A Feira Borogodó realiza uma edição especial de Natal. Ideal para quem busca um presente único, a feira contará com expositores de moda, artesanato e gastronomia. Além disso, o evento terá shows de Ciganinha, Marta Cel, Bibi do Cavaco e uma roda de samba com Isa Ramos.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Coophafé – R. das Garças, 3164 - Coophafé

Entrada: gratuita

Feira do Coopha - A segunda edição da Feira do Coopha traz uma variedade de opções criativas para presentes de Natal, além de boa música com o cantor Kalélo, que promete embalar o público com seu repertório de brasilidades.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça Marcelo da Silva – Bairro Coophatrabalho

Entrada: gratuita

Forró de 4 Anos - Em comemoração aos 4 anos do Rolê da Dança, será realizado mais um evento com muito forró, dança e sorteio de prêmios. A festa contará com a presença da banda Flor de Pequi.

Horário: 19h às 23h

Local: Kafofo – R. Dr. Temístocles, 112 – Centro

Entrada: R$ 20,00 (pagamento via DM no Instagram do Rolê da Dança @roledadanca)

Cidade do Natal - A Cidade do Natal segue até o dia 31 de dezembro na Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena. Além do encantador coreto, da casa do Papai Noel e da praça de alimentação, neste domingo haverá show do duo Vozmecê.

Hora: 19h

Local: Vila Morena, altos da Afonso Pena

Entrada: gratuita

Ensaio de Carnaval – Farofolia 2025 - O maior bloco LGBTQIAPN+ de Mato Grosso do Sul faz o aquecimento para o Carnaval 2025 com um ensaio especial neste domingo, no Ponto Bar.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103 - Centro

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.ticketfire.com.br/evento/4523/primeiro-ensaio-de-carnaval-farofolia

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também