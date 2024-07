Sabadou! Confira os eventos que acontecerão em Campo Grande neste sábado

O último sábado do mês de julho chegou, e para você não ter a desculpa que não tem nenhuma programação legal em Campo Grande, o JD1 separou os eventos que acontecerão hoje (27). Confira:

Feira Bosque da Paz no Shopping: Das 10h às 22h, a Feira Bosque da Paz estará no Shopping Bosque dos Ipês com entrada gratuita. Vai ter feirinha de adoção de animais, comida, artesanato, exposições, colecionismo e moda.

Parada LGBTQIAPN+: A 21ª Parada da Cidadania e Orgulho LGBTQIAPN+ de Campo Grande vai contar com apresentações artísticas, performances e caminhada. A programação começa às 15h, na Praça do Rádio Clube. A entrada é gratuita.

Festa Julina do Rádio Clube: Para comemorar o centenário do Rádio Clube Campo, o arraiá terá barracas típicas da natação, tênis, futebol, badminton, karatê, judô, escoteiros, ballet e paróquias com a comercialização doces, espetinhos, cachorro-quente, pastel, carreteiro e muitos outros quitutes juninos. A festa será a partir das 16h, no Rádio Clube Campo, localizado na Av. Toros Puxian, 477, com entrada gratuita.

Arraiá de Norte a Sul: O 1º Arraiá Beneficente de Norte a Sul contará com a participação dos artistas Max Henrique, DJ Kevin, e a cantora Maria Izabel. Todo o valor arrecadado será destinado para projetos sociais. O evento acontecerá das 16h às 22h, no estacionamento do shopping Norte Sul Plaza. A entrada é gratuita.

Aniversário do Mestre: A comemoração do aniversário do Mestre Wlauer, da escola de samba GRES Vila Carvalho, terá apresentação de Xandão do Cavaco, Niltinho, Marrom, Daran Junior, Gersinho, Cristian Oliver, Zaguio, Negabi, Bom de Fato, Rafa Duque, Pegada de Macaco e Akonchego. A festa começa às 18h, na sede da GRES Vila Carvalho, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395, com entrada gratuita.

Feira de Vinhos: Degustação de vários vinhos e acompanhamentos no estacionamento do Comper Itanhangá, das 18h às 21h, com entrada gratuita.

Hip Funk Pop: O Uatahell Bar preparou uma noite com muito hip hop, funk e pop com os DJs Julio Prodigy e Letícia Hayanny. Das 18h a 00h, na Rua 15 de Novembro, 797. A entrada é gratuita.

Nhô GOMS: O arraial da loja maçônica Grande Oriente de MS terá comidas típicas, quadrilha, fogueira, brincadeiras e muita animação. Começa às 18h30, na Av. Tamandaré, 5773. Entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Rock Zé Carioca: As bandas I'm Pistol, Cayman e Ovelhas Elétricas vão se apresentar no Bar Zé Carioca, localizado na Rua General Mello, 91, a partir das 19h. Entrada no valor de R$ 10 na portaria.

Dupla identidade: O espetáculo teatral conta a história de uma moça tímida, que tem um apagão de memória. O drama gira em torno dos familiares, a ciência psiquiátrica e a religião tentando descobrir como trazê-la de volta a realidade. Será às 19h e 21h, no Teatro Allan Kardec. Entrada só com ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

Lulu Santos: Depois de sete anos, o cantor volta a Campo Grande com a turnê ‘Barítono’. A partir das 21h, no Ondara Palace, na Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464. Entrada com ingressos a partir de R$ 100, pelo site.

Jantar Italiano: O 2º jantar do ano do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha tem cardápio assinado pelo chef Cleber Romero Pacheco, com fettuccine, rondelli e nhoque ao molho rosê. Acompanham as massas: frango assado, arroz e saladas verdes. A partir das 21h, no CTG Farroupilha, localizada na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930, bairro Monte Castelo. Entrada com ingressos antecipados por R$ 60, pelo Whatsapp (67) 99290-7049, ou por R$ 70 na portaria.

