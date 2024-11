Lançamento do livro - Uma história para contar e compartilhar

Em busca de deixar um legado para a futura geração e ao mesmo tempo apoiar o Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas), o ex-diretor presidente da Ambiental MS Pantanal, e atual consultor estratégico da Aegea, Paulo Antunes, lança hoje (30), a obra “Uma história para contar e compartilhar”.

A obra inspiradora irá emocionar diante de tantas realidades e que poderá acalentar novos sonhos.

Com o slogan “Reabilitando Vidas” o Hospital São Julião complementa o trabalho do ISMAC incentivando as pessoas com deficiência visual e baixa visão a desenvolverem plenamente suas capacidades e possibilidades, tornando-se membros produtivos da sociedade.

Além da interação dos profissionais que atuam na captação de recursos ou convênios, o Termo de Cooperação prevê o atendimento aos assistidos pelo ISMAC, no sentido de promover um trabalho conjunto para a realização de exames e diagnósticos sobre a situação de cada atendido, permitindo à assistência social contribuir de forma mais assertiva nos encaminhamentos: se para a doação de córneas, para atendimento do ISMAC ou para outros tratamentos.

O documento dispõe ainda da integração dos profissionais da área de assistência social com foco na prevenção, tratamento e inclusão social e a realização de campanhas conjuntas de doação de córneas e de prevenções relativas a patologias que podem levar à cegueira.

