Cantor Nahim é encontrado morto, aos 71 anos, em sua residência

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, conhecido como Nahim, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13), após cair da escada dentro de sua residência, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Nahim fez sucessos nos anos 80, quando frequentava programas de auditório e foi ganhador do quadro "Qual É a Música?", do Programa Silvio Santos, no SBT, além de fazer sucesso com as músicas “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka".

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o cantor estava sozinho e foi encontrado já sem vida no local. O caso foi registrado como morte suspeita.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra”, disse nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre o caso.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também