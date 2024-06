Compre uma 'breja' e ganhe outra! Cervejaria lança a promoção em MS; entenda

A cervejaria responsável pela produção da Itaipava e Crystal, entre outras marcas, lança a promoção "Tem cerveja na tampinha", onde serão distribuídas 650 mil tampinhas garantindo a segunda cerveja de graça.

São mais de 14 mil pontos de vendas parceiros, localizados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ação que envolve as cervejas das marcas Crystal e Itaipava somente, visa aprimorar a distribuição, proporcionando uma ferramenta para maximizar sua presença nos bares, além de incentivar o uso das embalagens retornáveis de 300 ml, 600 ml e 1 litro.



Para participar é simples. Após a compra do produto, é só abrir a tampa e, se estiver premiada, o consumidor ganha outra cerveja. As tampinhas premiadas podem ser trocadas no local, na mesma hora, ou em qualquer outro ponto de troca participante.



Para amplificar o alcance da promoção, também serão realizadas ações de marketing de influência para Itaipava, com mais de 15 influenciadores regionais.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais das marcas e acesse o site https://www.temcervejanatampinha.com.br/



O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Petra, Black Princess, Cacildis, Cabaré, Weltenburger, Crystal e Lokal; a cachaça Cabaré; a vodca Nordka; os coquetéis prontos Cabaré Ice e Blue Spirit Ice; os energéticos TNT Energy Drink e Magneto; os refrigerantes It!, Tik Tok e a Tônica Petra; o suplemento alimentar líquido TNT Sports Drink; e a água mineral Petra.

