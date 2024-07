JD1TV: Concentração de peixes em frente ao "Norte Sul" chama atenção

Um cardume de peixes chamou atenção de quem passava hoje (16), próximo ao córrego que fica em frente ao Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Um transeunte aproveitou para filmar a situação onde várias tilápias se reúnem. O vídeo que foi compartilhado em grupos do WhatsApp gerou alguns comentários. Um deles brincou. “Já não vou mais no Aquidauana”.

A atitude dos peixes de se aglomerarem já foi explicada pelo JD1, que conversou com o biólog Heriberto Junior, que explicou uma situação parecida no Bioparque. “É comum eles ficarem parados e, principalmente em cardume fica mais fácil de visualizar eles desse modo", detalhou. "Mas é importante ressaltar que todos os peixes tem esse comportamento. Em Bonito, por exemplo, é possível ver isso de perto, pois onde as pessoas vão estar nadando, vai ter um cardume em "estátua" se prestarem atenção", destacou ele. Veja:

