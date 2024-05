JD1TV: Peixes 'congelados' de frio? Biólogo explica comportamento dos animais

Você deve ter visto um vídeo que circulou nas redes sociais esta semana, dos peixes do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, todos parados como se estivessem brincando de "estátua".

Nas imagens é possível ver os animais paradinhos. Tendo em vista o comportamento incomum, internautas passaram a questionar se os peixes estavam com frio, e por isso pareciam "congelados".

Ao JD1, o biólogo e curador do Bioparque Pantanal, Heriberto Junior, explicou que o momento registrado não se deu por causa do frio, e sim faz parte do comportamento dos peixes. "Nesse vídeo, os peixes estavam apenas descansando. É como se eles estivessem dormindo. Para a galera entender melhor, os peixes têm várias pausas ao longo do dia, em que eles descansam. É comum eles ficarem parados e, principalmente em cardume fica mais fácil de visualizar eles desse modo", detalhou.

Segundo ainda Heriberto, o que pode ter chamado a atenção no vídeo que viralizou recentemente, é que se trata do pacu, um peixe grande, ou seja, é mais fácil de notar todos eles parados. "Mas é importante ressaltar que todos os peixes tem esse comportamento. Em Bonito, por exemplo, é possível ver isso de perto, pois onde as pessoas vão estar nadando, vai ter um cardume em "estátua" se prestarem atenção", destacou ele.

O curador do complexo também explicou que ao longo do dia acontece uma variação comportamental por parte dos peixes. "Na parte da manhã eles costumam ficar mais ativos para comer, já na hora do almoço eles ficam mais paradinhos, e assim ocorre diariamente. Assista:



"Meu beta está parado no aquário no frio"

No vídeo que circula na internet, alguns internautas relataram o mesmo comportamento do peixe beta que tem em casa.

"Meu beta está parado, acho que por causa do frio", comentou um. "Acho que o meu beta está 'congelado' de frio", brincou outro.

Apesar de não ser o caso no registro feito esta semana, o biólogo afirmou que algumas espécies podem sim sofrer o impacto do frio. "Quando está frio, como nos últimos dias em Campo Grande, algumas espécies de peixes podem 'abaixar o metabolismo', o que significa que elas ficam mais lentas, já que a temperatura dá uma reduzida, e com isso, naturalmente eles vão ficar mais paradinhos. Mas é um comportamento natural dos peixes, tanto os que estão sob cuidados humanos, como os que vivem na natureza", finalizou Heriberto.

