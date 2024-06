Coronel Nivaldo de Pádua assume Subcomando-Geral da PM

Após a exoneração da Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, filiada ao PSDB, do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, publicada no último dia 5 de junho, o Chefe do Estado Maior, Nivaldo de Pádua Mello, foi nomeado para exercer a função interinamente.

Nivaldo de Pádua Mellojá havia sido designado para responder pelo cargo, cumulativamente com as funções que já exerce. Agora foi nomeado em ato oficial, assinado pelo governador Eduardo Riedel a contar do dia 5 de junho.

Ainda conforme decreto, a nomeação é interina, ou seja, provisória.

