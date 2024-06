50 milhões! Criança acerta números da Mega-Sena, mas pais esquecem de pagar aposta

Uma menina, de 11 anos, acertou os seis números do último sorteio da Mega-Sena, mas os pais esqueceram de registrar o jogo. O caso aconteceu em União dos Palmares, interior de Alagoas.

Segundo o pai, que é dono de um lava-jato, na última semana a filha tinha avisado a ele e à mãe que faria o jogo, para que um deles pagasse para ela. A criança chegou a guardar o bilhete com as seis dezenas marcadas.

“Ela tocou nesse assunto comigo, dizendo: ‘pai, eu fiz um jogo e quero que o senhor pague’. Eu disse: ‘me lembre e me dê esse jogo’. Só que com o passar do tempo, do trabalho, na correria aqui, eu não lembrei desse jogo dela”, contou ele.

Ainda segundo o relato do pai, foi apenas nesse domingo (16) que a menina lembrou do jogo e foi buscar o bilhete. “Quando a mãe dela pegou o papel, estava lá, de cara, os seis números. E a minha filha disse: ‘eu ganhei!'”, relembrou.

O homem conta que a filha entrou em desespero, ao se dar conta de que, mesmo tendo acertado os números, eles não teriam direito ao prêmio.

“Essa menina entrou em desespero, entrou em pânico. Ela só fazia gritar e chorar. A gente [ele e a ex-esposa] tentou acalmar ela. Fui conversar com ela, tentar explicar o que tinha acontecido, que não era o nosso momento”. “Como que seria a nossa vida, né? Mas Deus sabe de tudo, e a gente não sabe de nada”, finalizou.

Com informações do portal Gazeta Web

