Decreto transfere Dia do Servidor Municipal para 10 de outubro

Um decreto publicado pela prefeitura nesta sexta-feira (4), no Diário Oficial de Campo Grande, transfere no ano de 2024, a data comemorativa do dia do servidor público municipal para 10 de outubro. A mesma medida em 2023, mudava a data para o dia 8 do mesmo mês.

A data cairá na quinta-feira, que antecede feriados da criação de Mato Grosso do Sul (dia 11) e Nossa Senhora Aparecida (dia 12)

O decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. Com isso, o expediente segue normal nos Centros Regionais de Saúde 24h (CRSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), serviços de limpeza e coleta de lixo domiciliar.

A Capital possui quatro CRSs localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

