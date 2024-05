Detran inaugura novo auditório amanhã junto com o lançamento de novos produtos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) entrega na próxima quinta-feira (9) a reforma e ampliação do auditório na sede em Campo Grande. Também irá aproveitar a oportunidade para lançar novos produtos.

O ambiente foi ajustado em toda sua extensão para promover a acessibilidade assegurando às pessoas com deficiência o acesso de maneira autônoma e segura. O auditório possui 279,20m² e comporta 102 lugares sentados. Foram investidos R$ 1,1 milhão na obra.

O espaço receberá o nome de Antônio Carlos Mattos de Lima, servidor que atuou por 24 anos na área da engenharia, até sua aposentadoria em fevereiro de 2014. Ele faleceu meses depois, mas deixou seu legado nas amizades que fez no Detran-MS e agora terá seu nome eternizado nesta obra.

Novos produtos

Durante o evento, o Detran-MS fará o lançamento de dois novos produtos que terão reflexos positivos para sociedade. Será formalizada a assinatura do termo que autoriza a publicação do edital do primeiro leilão Renajud do país, fruto de parceria com o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Também será lançado o Centro Integrado de Segurança Viária (CISV), que monitora em tempo real, 24 horas por dia, qualquer veículo que trafega pelas rodovias estaduais ou vias urbanas, auxiliando na recuperação de veículos roubados, apreensão de drogas, entre outros.

