Duas apostas acertam números e embolsam R$ 2.5 milhões cada na Lotofácil

Uma aposta da cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, e outra de Pato Branco, no Paraná, acertaram os números do concurso nº 3140 da Lotofácil, embolsando R$ 2.478.613,51 cada.

Foram sorteados os números 01-02-03-06-07-08-10-11-14-15-17-19-22-23-25.

Com o sorteio de ontem, a semana se encerra com dois ganhadores mineiros, já que no último concurso, realizado na quarta-feira (26), também houve um ganhador mineiro, de Belo Horizonte.

A estimativa do prêmio para o concurso desta sexta-feira (28) é de R$ 1,7 milhão.

