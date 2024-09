Eclipse lunar será visível no Brasil nos próximos dias; saiba mais sobre o fenômeno

Acontece na próxima semana, na noite entre terça-feira (17) e quarta-feira (18), um eclipse lunar parcial, que, para a alegria do entusiasta da astronomia, poderá ser visto a olho nu em todo o território nacional.

Segundo informações do Observatório Nacional, o fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra sobre a superfície do satélite natural do nosso planeta, que acaba ficando com essa parte “coberta”.

O evento que acontece na próxima semana será um eclipse parcial, ou seja, apenar uma parte da Lua ficará coberta pela sombra terrestre, que é chamada de umbra, enquanto o restante, que estará visível, estará na penumbra, uma sombra mais clara.

O fenômeno começa por volta das 20h41 do dia 17, no horário de Mato Grosso do Sul, com o início da fase penumbral, que não é facilmente perceptível sem a ajuda de instrumentos, e se encerrará somente às 00h47 do dia 18.

Confira o cronograma completo do fenômeno em MS:

20h41 - Início da fase penumbral

22h12 - Início da fase parcial

22h44 - Máximo do eclipse

23h15 - Fim da fase parcial

00h47 - Fim da fase penumbral

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também