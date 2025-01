Em busca de novos investimentos, Longen organiza projetos para aviação em MS

Em março, o presidente da Fiems, Sérgio Longen se reunirá com a empresa Amaro Aviation para articular novos projetos e investimento na área para Mato Grosso do Sul. Contato foi feito durante o Brazil Economic Forum Zurich 2025 na Suiç, na última semana.

"Estamos tratando de um projeto muito interessante que é a aviação regional. O Estado avança em projetos de aeroportos internacionais, e já marcamos aqui uma data para avançarmos nessa negociação, considerando a importância da aviação executiva regional. Defendemos, cada vez mais, a participação da iniciativa privada nesses projetos", afirmou Longen.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação Jaime Verruck, reforçou o compromisso do Mato Grosso do Sul em investir na infraestrutura necessária para a aviação regional. “Temos feito altos investimentos nos aeródromos, sejam estaduais ou municipais. O objetivo é termos uma aviação regional que atenda à demanda crescente. Queremos convidar empresas do setor a avaliar o potencial do nosso estado, que será, sem dúvida, um grande parceiro para viabilizar esses projetos”, pontuou.

O CEO da Amaro Aviation, Marcos Amaro, ressaltou que parceria pode ser solução para transporte eficiente. “Para nós, que trabalhamos com aviação executiva e agora desejamos implementar projetos de aviação regional, essa parceria público-privada pode ser transformadora. É uma solução que beneficia tanto a sociedade quanto o setor produtivo, ao suprir a carência de transporte eficiente e acessível para quem precisa se deslocar diariamente”, concluiu.

