Encontro FORTEC Centro-Oeste começa nesta quarta-feira na Capital

Acontece nesta quarta-feira (18) o primeiro dia Encontro Regional FORTEC Centro-Oeste, que acontece no auditório do SEBRAE/MS até a sexta-feira (20), com foco na importância do dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) na promoção da inovação e no desenvolvimento tecnológico da região.

O evento, que é o primeiro encontro científico e tecnológico entre profissionais dos Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia da região Centro-Oeste, tem como objetivo discutir no contexto da Neoindustrialização no Centro Oeste e no MS, a importância de se investir nos NITs para a transferência de conhecimento e tecnologias entre as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e o setor produtivo.

O encontro reúne diversos nomes do cenário Nacional Tecnológico, além de contar com palestras de importantes atores de Tecnologia do MS.

O evento acontece do dia 18 até o dia 20, no auditório do SEBRAE/MS, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 161, no Centro da Capital. Para mais informações e programações do evento, basta acessar o site do evento.

