Escola da comunidade Aguão ganha rede de esgoto em Campo Grande

Através do programa Escola Saneada, a escola Orlandina Oliveira Lima, da comunidade Aguão, passou por reformas para receber o esgoto há dois meses, transformando a realidade de 142 alunos da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental.

O Escola Saneada já beneficiou mais de 10 mil alunos da rede de ensino da Capital, atendendo até o momento 15 escolas urbanas e 3 rurais. Até o fim de 2024 a previsão é que mais quatro escolas rurais sejam beneficiadas.

Para o tratamento do esgoto dessas escolas rurais, a Águas Guariroba usa uma tecnologia de tratamento biológico aeróbico, que é composto por gradeamento de sólidos e câmara de aeração, onde o efluente é tratado através de biomassa imobilizada com alta eficiência de remoção de matérias orgânica e nutrientes sem gerar lodo excedente, o que o torna de fácil operação.

A disposição do efluente é feita por infiltração no solo através de sumidouros. No caso da escola da Comunidade Aguão, por exemplo foram usadas 4 unidades desse sistema.

Já no caso da água, os locais que possuem poços comunitários recebem o sistema de cloração, que garante a desinfecção da água consumida pela comunidade. As adequações necessárias no cavalete do poço e o fornecimento dos equipamentos, assim como as pastilhas de cloro, são feitas pela concessionária.

“Esse programa Escola Saneada apresenta para a cidade mais uma oportunidade de trabalhar o saneamento. Nós temos em Campo Grande 116 escolas sem a rede de esgoto instalada, além disso nós detectamos que existiam mais nove escolas rurais que também não tinham saneamento. Mesmo as escolas rurais não estando dentro do nosso contrato formal, elas estão dentro do compromisso de atender a população de Campo Grande”, explica o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.

Ao lado da escola, uma unidade básica de saúde também foi contemplada com a rede. Além da solução para os problemas ocasionados pela falta de saneamento, a confiança na água aumentou após as obras.

“Tiramos o filtro daqui e agora nós tomamos água direto da torneira. Realizamos uma limpeza da caixa d’água a cada seis meses e tomamos sem preocupação”, afirma a gerente da Unidade de Saúde, Neide Pinheiro.

