Governo Federal libera R$ 2,5 milhões para reforma no Hospital São Julião

O Governo Federal destinou o valor de R$ 2.583.207,00 para o Hospital São Julião, localizado na região norte de Campo Grande. O recurso será utilizado para a reforma da unidade de atenção especializada em saúde, visando melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços prestados à população.

O repasse faz parte do Contrato de Repasse nº 972278/2024, firmado entre a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos-MS e o Ministério da Saúde, representando a União Federal.

A vigência do contrato vai até 31 de dezembro de 2028, e o objetivo é melhorar a infraestrutura do hospital, dentro do programa "Atenção Especializada à Saúde". A publicação oficial do contrato foi realizada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (06).

