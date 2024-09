Governo inaugura nova sede da Escolagov

O governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (12), o novo prédio sede da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), além de anunciar o lançamento do 'Projeto Jornada de Desenvolvimento - Grandes Líderes de MS', que vai capacitar as lideranças do executivo sul-mato-grossense

O vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, esteve presente no evento representando o governador Eduardo Riedel, e destacou a importância da Escolagov para os servidores do governo sul-mato-grossense.

“É o reconhecimento do governo do estado ao papel estratégico que a Escolagov tem na formação do maior ativo, o maior patrimônio que o estado de Mato Grosso do Sul possui, que são seus servidores”, afirmou.

Barbosinha ainda destacou que a fundação “tem forte participação em tudo isso que estamos vivendo nesse momento especial para Mato Grosso do Sul”, e exaltou os mais de 28 mil servidores já qualificados pela Escolagov.

Frederico Felini, da Secretaria de Estado de Administração, afirmou que os cursos oferecidos aos servidores é de extrema importância para melhorar os serviços ofertados pelo governo à população do Estado.

“A qualificação do servidor significa serviços mais eficientes para população e esse é o interesse do governo do Estado e principalmente da Escolagov, é qualificar sempre o servidor para que ele possa entregar esse serviço de qualidade para o cidadão que tanto merece”, afirmou.

A diretora presidente da Escolagov, Ana Paula Martins, explica que a inauguração “fortalece o compromisso que o governo tem com a valorização e desenvolvimento de servidores públicos estaduais, e é uma forma de fomentar esse compromisso que a Escolagov tem [em formar os servidores]”.

“A gente entende que o papel da escola de governo é fundamental, que é um servidor mais capacitado, mais técnico, ele vai atender o objetivo maior do governo do Estado, que é servir o cidadão”, completou.

A nova sede com com salas de aula, laboratórios de informática, auditório, biblioteca, sala de estudos e refeitório, além de banheiros e estacionamento acessíveis para PCD (Pessoas com Deficiência).

