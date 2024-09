Gusttavo Lima nega que tenha fugido do Brasil após mandado de prisão

O cantor Gusttavo Lima, que teve um mandado de prisão emitido pela Justiça de Pernambuco no início do mês, afirmou durante live no Instagram que não fugiu do Brasil ao saber da decisão judicial, e que estava encontrando a família no local.

“Eu já tinha programado algumas idas para os Estados Unidos. Jamais vou fugir das minhas responsabilidades”, afirmou o cantor. “Eu cantei em Jaguariúna, fui ao Rock in Rio no domingo, Andressa estava aqui com as crianças”, completou.

Em seguida, o sertanejo disse que foi pego de surpresa pela notícia do mandado de prisão. “Tudo isso que acontece te pega de surpresa. Falei, Andressa, com as crianças, vamos para os Estados Unidos, eu preciso proteger você e os meus filhos. Eu estou à disposição da Justiça 24h”, contou.

O cantor explicou que está nos Estados Unidos trabalhando, e que coordena seus negócios e shows por lá.

“Acho que foi na segunda-feira que eu voltei para Miami, tomei um banho, deitei na cama com a minha esposa e o meu telefone tocou. ‘Olha, tem um mandado de prisão contra você’. Você, querendo ou não, fica meio assim, mas, por dentro, fica tranquilo, de boa. Eu fui pego de surpresa nisso e está tudo bem. Qualquer manifestação da Justiça, eu estou à disposição, mas eu tenho meus negócios também, tenho que cuidar minhas coisas nos Estados Unidos”, encerrou.

