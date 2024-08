Hélio Peluffo e adjunta da Infraestrutura deixam cargos na pasta

A exoneração do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, publicada nesta quarta-feira (28), em Diário Oficial do Estado, trouxe junto a saída de Mirna Estela como adjunta da pasta.

No lugar de Peluffo entra o engenheiro Guilherme Alcântara de Carvalho, ex-chefe de Serviço de Engenharia na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Já Mirna ocupará o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, na função de Assessor Especial I da Secretaria.

Junto com Guilherme também foi nomeado Luiz Octávio da Silva Chiarello, ex-chefe de gabinete do governador, exonerado na mesma edição do Diário Oficial para se tornar secretário-adjunto da Infraestrutura.

