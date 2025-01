Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 02/01/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (2), sendo o primeiro dia útil do ano para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Você começa o dia dando um show de disposição para cuidar dos seus interesses, especialmente os que envolvem dinheiro! As estrelas enviam as melhores energias para o seu signo encher o bolso, mas a grana não vai cair do céu e será preciso ralar bastante se quiser aproveitar ao máximo essa boa fase. À noite, a dica é ficar na sua e manter segredo sobre a boa fase financeira se quiser manter os seus ganhos longe de gente interesseira, Caprica! Você vai sonhar com segurança emocional, mas essas cobranças podem atrapalhar suas chances na paquera. Os laços com o par se fortalecem, mas o seu ciúme cresce na mesma medida, então nada de exagerar na dose.

Aquário

Você conta com muito pique para cuidar das suas tarefas logo cedo, ainda mais se usar a sua criatividade e simpatia para lidar com colegas e clientes. Tudo o que depende de você tem mais chance de dar certo, então aproveite para definir as suas prioridades e concentrar toda a atenção no que precisa ser feito. À noite, a companhia dos amigos promete animar o astral e vai ser divertido reunir o pessoal para trocar histórias e se divertir. Bom momento para tomar a iniciativa na paquera e puxar papo, inclusive nas redes sociais: pode até conquistar novos seguidores! O romance conta com as melhores vibes logo cedo e a afinidade entre vocês dois cresce mais tarde.

Peixes

Nesta quinta, talvez falte pique para cuidar de algumas tarefas que exigem mais energia física, mas você pode se destacar em tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Organize sua agenda logo cedo e priorize o que vai render melhor, assim, não terá surpresas desagradáveis. Sua intuição fica mais afiada e você pode descobrir algo relacionado ao passado ou à sua família logo cedo. Mantenha sua vida amorosa longe das redes sociais também, assim dá pra afastar os invejosos de plantão e proteger a relação dessas energias negativas. Astral de sedução e mistério deixa a paquera mais animada, mas há chance de embarcar em um romance proibido se está só.

Áries

No trabalho, o astral é perfeito para pensar fora da caixa e se envolver em atividades diferentes, Áries. Você terá mais coragem para se arriscar e não se importará tanto com os riscos. Descobrir novos passatempos e reunir os amigos parece irresistível, mas veja se é possível conciliar o que você quer e o que precisa fazer, porque a tentação de aproveitar os momentos para se divertir será grande. Encontrar o pessoal, especialmente os amigos que moram longe, promete levantar seu humor. Se começou o ano com o coração vazio, os amigos podem dar uma força na paquera. O romance ganha mais animação, carinho e compreensão se você e o par afinarem a sintonia.

Touro

Nesta quinta, as estrelas vão destacar seu lado ambicioso e você fará o possível para conseguir o reconhecimento que merece. É hora de se concentrar em um novo projeto, mostrar seu valor e impressionar a chefia, já que as chances de encher o bolso ou conquistar uma promoção são maiores logo cedo. À noite, você vai se importar bastante com o que as outras pessoas pensam e pode fazer algumas mudanças que vão se refletir no visual. Os cuidados extras com a produção podem render muitos elogios e o par tem tudo para ficar ainda mais encantado. Seu lado sensual fica mais evidente se caprichar no visual e não terá que se esforçar muito para conquistar o crush.

Gêmeos

Logo cedo, sua habilidade para trabalhar em equipe estará em destaque e você pode se divertir se conseguir reunir as pessoas queridas ou se pintar a chance de viajar para visitar amigos ou lugares diferentes. O serviço pode render mais se unir forças com os colegas em busca de objetivos em comum, então deixe as tarefas mais isoladas para outro momento e priorize tudo o que pode ser feito em colaboração com os outros. À noite, aposte no bom humor e vai aumentar suas chances de se dar bem na conquista. Um romance à distância conta com a proteção das estrelas e pode ficar sério rapidinho. Que tal curtir um programa divertido e fora da rotina com quem ama?

Câncer

Esta quinta promete mudanças e grandes novidades que devem deixar o dia agitado, Câncer. O desapego está em alta e você pode aproveitar para doar roupas ou outros objetos que não usa mais, assim vai abrir espaço para as boas energias circularem no seu lar. No trabalho, aposte no jogo de cintura para acomodar qualquer mudança que aparecer de última hora na sua agenda. Ainda bem que, se depender das estrelas, essas surpresas serão positivas. Ouça sua intuição! O desejo tem tudo para incendiar o romance e reacender a paixão, então se joga sem medo! Se está de olho em alguém, mostre seu lado sensual porque o crush não vai resistir ao seu encanto.

Leão

As estrelas seguem enviando as melhores energias para os relacionamentos nesta quinta. As parcerias ganham destaque e você fará o que puder para se aproximar dos colegas e juntar forças em busca do resultado que deseja! Se precisa terminar algumas coisas que ficaram pendentes ou se tiver novas tarefas, ouvir novos pontos de vista ajuda você a encontrar soluções melhores. Mais tarde, vale reservar tempo para ficar juntinho com as pessoas que são importantes em sua vida. A vida amorosa segue protegida e conta com altas doses de romantismo nos momentos a dois. Quem sonha em embarcar em um novo romance pode ter uma surpresa maravigold agora.

Virgem

Logo cedo, a sua atenção deve se concentrar nas tarefas que estão à sua espera. Ligue suas antenas porque podem pintar boas novas pra quem busca um novo serviço, mesmo que seja apenas um bico para descolar uma grana a mais. Talvez você precise fazer um esforço extra e colocar as mãos na massa para não deixar nada pela metade, mas seu esforço tem tudo para render bons frutos. À noite, fica mais fácil cuidar das tarefas domésticas e da sua saúde também. A rotina pode dar as caras no romance, mas você tem tudo para ficar numa boa com o love. Já a paquera talvez ande mais devagar do que gostaria, mas paciência, não dá pra ganhar todas, certo?

Libra

A quinta começa a todo vapor, Libra, e você tem muita coisa pra comemorar! A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral e você vai dar um show de criatividade e alto–astral no trabalho, inclusive na hora de lidar com colegas ou clientes. O contato com pessoas de fora ganha destaque e você vai se expressar bem mesmo por e–mail ou troca de mensagens. À noite, você conta com charme de sobra e também vai esbanjar simpatia, sinal de que não vai ser difícil transformar uma paquera em algo mais. Mostre seu lado mais romântico e cubra o mozão de carinho! O astral é perfeito para planejar um viagem romântica com o par ou apostar em um romance à distância.

Escorpião

Tudo indica que será preciso trabalho duro se quiser se destacar nas tarefas de rotina, Escorpião. Seu lado mais conservador e ligado à família conta com good vibes e quem trabalha em casa, com artesanato ou produtos para o lar tem mais chance de brilhar agora. Se precisa de uma grana extra pra acertar as contas, a família pode dar uma mãozinha à noite. Além disso, você conta com o apoio do pessoal de casa para o que precisar, mas é preciso retribuir na mesma moeda. Um amor antigo pode reaparecer e balançar seu coração, então veja se vale a pena dar uma segunda chance a um ex. Se tem compromisso, a dica é proteger o romance e controlar o ciúme!

Sagitário

Você começa o dia falando pelos cotovelos, Sagita, porque as estrelas avisam que sua habilidade de comunicação vai ganhar uma turbinada e tanto! Sem falar que também vai dar conta de lidar com a papelada, trocar informações com os colegas ou cuidar de tarefas que exigem algum deslocamento ou viagem rápida. Seu raciocínio rápido estará de plantão na hora de tomar decisões importantes, seja na vida pessoal ou no trabalho. A paquera tem tudo para animar o seu coração e uma paixão à primeira vista pode virar compromisso mais rápido do que imagina. Um bom papo será sua arma secreta para melhorar a vida amorosa, então abra seu coração sem medo.

