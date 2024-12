Instituto PROFAC atendeu e capacitou 1.563 trabalhadores em 2024

Com mais de 5 mil horas-aula efetuadas, o Instituto Profac, do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (Seac-MS) atendeu 1.563 trabalhadores em 40 cursos em 2024.

São variados eixos de capacitação voltados ao setor de asseio e conservação, das habilidades técnicas às comportamentais, além de práticas voltadas à conscientização sobre saúde e combate ao assédio em ambientes de trabalho.

“O Instituto PROFAC oferta capacitações alinhadas às necessidades do mercado, acompanhando as inovações tanto no que diz respeito às práticas quanto ao aprimoramento dos produtos e tecnologias do setor. Também visa o bem-estar dos colaboradores, com ações que capacitam o trabalhador para o autocuidado e a busca pela qualidade de vida”, explica o presidente do SEAC-MS, Daniel Amado Felicio.

Ao longo de 2024, foram realizados 231 atendimentos por meio do Projeto Auricoloterapia e também foram realizadas ações para relaxamento dos colaboradores, com aula de Laya Yoga no Bioparque Pantanal a Ação Em Saúde, com vários serviços de saúde gratuitos, em agosto.

Entre os participantes, 90% relataram melhoraram a qualidade do sono; 85% estão mais tranquilos, calmos, menos irritados e 75% diminuição de dores no corpo.

